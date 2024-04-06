«السمسمية» على المسرح العائم ثاني أيام العيد.. اعرف أسعار التذاكر

أعلن المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة المواجهة والتجوال، بالبيت الفني للمسرح تفاصيل العرض المسرحي «السمسيمة»، ضمن مبادرة «وُلد هنا»، والمقرر افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على المسرح العائم.

موعد عرض مسرحية «السمسمية»

وقال المخرج عبر الصفحة الرسمية لفرقة المواجهة والتجوال على «فيسبوك»: مسرحية «السمسمية» تأليف وإخراج سعيد سليمان، ضمن مبادرة «وُلد هنا» إنتاج فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافي، وزارة الثقافة، وسيكون الافتتاح ثانى أيام العيد ويوميا ماعدا الثلاثاء، على المسرح العائم بالمنيل بجوار كوبري الجامعة ، التاسعة مساء، وسعر التذاكرة 37-57 جنيها، ومدة العرض ساعة فقط.

مبادرة «وُلد هنا»

وعن مبادرة «وُلد هنا»، قال محمد الشرقاوي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها تهدف إلى الاحتفاء بالتنويرين من مختلف محافظات مصر، منهم محمد عبده، ومصطفى مشرفة، ونبوية موسى، وأحمد زويل، وغيرهم.

وأشار إلى أن العروض تهدف إلى تعريف الجمهور بهذه الشخصيات التي أثرت الحياة الفكرية والفنية في مصر، وتقديم نماذج مُلهمة، وأصحاب تجارب النجاح الثرية، وقدمت الفرقة أول عروض المبادرة وعي العرض المسرحي «توتة توتة»، في أكتوبر الماضي .