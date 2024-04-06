مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. هل تتزوج رانيا يوسف من ابن خالتها؟

ظهر أدهم، الذي يمثل دوره الفنان شريف منير، في حالة من الغضب، بعد رؤيته لياسمين طليقته وهي تجلس مع زين ابن خالتها في أحد المطاعم، مما جعله يشعر بالغيرة ويعتقد أنهما سيتزوجان، لتتوالى الاحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.

وظهرت الغيرة الشديدة على أدهم، وتوجه لياسمين «رانيا يوسف» على الفور لتوجيه اللوم لها على ذلك، لتحدث مشاداة بينهما، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث دخل في مشاداة مع صديقته الجديدة ندى بسبب غيرته على ياسمين، فهل تستقر الأمور في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

مسلسل بقينا اتنين يعرض على قناة cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى من المسلسل على نفس القناة في تمام الساعة 6:30 صباحا، كما يتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.

ومسلسل بقينا اتنين يناقش قضية اجتماعية وظاهرة الطلاق بعد أعوام عديدة من الزواج، بسبب الشعور بالملل وكثرة الخلافات وعدم التقارب بين الزوجين مما ينعكس على الأطفال.