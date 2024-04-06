من وحي مسلسل بقينا اتنين.. 5 طرق للتخلص من الغيرة على شريكك السابق
كتب:
آية الله الجافي
09:39 ص | السبت 06 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين
تطورت أحداث مسلسل بقينا اتنين خلال الحلقة 11 بدخول أدهم «شريف منير» علاقة عاطفية جديدة مع ندى التي تعرف عليها أثناء ممارسته لرياضة الموتوسيكلات، كما توجهت ياسمين «رانيا يوسف»، لمقابلة زين ابن خالتها الذي كان يرغب في الزواج بها قبل آدهم، ما أدى إلى اشتغال نيران الغيرة في قلب طليقها «أدهم» وذهب ليلومها على ذلك وحدثت مشاداة بينهما.
التعلق بالذكريات
وفي إطار ما وصلت إليه الأحداث في مسلسل بقينا اتنين، اتضح أن بعد الانفصال وانتهاء العلاقة العاطفية، يظل أحد الأطراف عالقًا في ذكرياته القديمة مع شريكه السابق على أمل العودة إليه مرة اخرى، ما يجعله غير قادر على تصديق فكرة أنه من الوارد والطبيعي ارتباطه بشريك أخر، بحسب ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، مشيرة في حديثها لـ الوطن إلى 5 طرق يمكنك باتباعها التخلص من مشاعر الغيرة تجاه شريكك السابق، كالتالي:
- وضع حدود صارمة: إذا كنت مقررًا عدم الرجوع لشريكك السابق، فيجب عليك وضع حدود صارمة للتعامل معه، خاصة إذا نشأ عن علاقتكما انجاب الأطفال، إذ يجب أن يكون النقاش مقتصرًا على مستقبل الأطفال وتوفير الرعاية لهم.
- فكر في مستقبلك: ينبغي عليك التخلص من مشاعرك تجاه شريكك السابق خاصة إذا كنت لا تنوي الرجوع إليه مرة أخرى، ويحدث ذلك بالتفكير في مستقبلك من خلال تطوير مهاراتك في العمل والتعرف على أصدقاء جدد وممارسة هواياتك والرياضة التي تحبها.
اقطع التواصل مع شريكك السابق
- تجنب الحديث عن مشاعرك: اذا اضطرتك الظروف مقابلة شريك حياتك السابق، فتجنب التعبير عن مشاعرك وأمور حياتك الخاصة، لأن ذلك قد يُدخلك في دوامة التقرب منه مرة اخرى، ويجعلك تراقبه وتشعر بالغيرة إذا علمت دخوله في علاقة جديدة.
- قطع التواصل: إذا لم ينتج عن زواجك إنجاب الأطفال فلا يوجد داع للتعامل مع الشريك السابق، بل يجب عليك قطع كل سُبل التواصل معه سواء في الواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يتسبب ذلك في شعورك بالغيرة إذا علمت دخوله في علاقة عاطفية جديدة.
- الاستعانة بمختص نفسي: إذا وجدت نفسك غير قادر على نسيان شريكك السابق بسهولة بل وتحرص بشكل لا إرادي على مراقبته والشعور بالغيرة من أي شخص يحاول الاقتراب منه، فيستدعي ذلك لجوئك إلى مختص نفسي يُساعدك على تخطي تلك المشاعر.