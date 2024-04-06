من وحي مسلسل بقينا اتنين.. 5 طرق للتخلص من الغيرة على شريكك السابق

تطورت أحداث مسلسل بقينا اتنين خلال الحلقة 11 بدخول أدهم «شريف منير» علاقة عاطفية جديدة مع ندى التي تعرف عليها أثناء ممارسته لرياضة الموتوسيكلات، كما توجهت ياسمين «رانيا يوسف»، لمقابلة زين ابن خالتها الذي كان يرغب في الزواج بها قبل آدهم، ما أدى إلى اشتغال نيران الغيرة في قلب طليقها «أدهم» وذهب ليلومها على ذلك وحدثت مشاداة بينهما.

التعلق بالذكريات

وفي إطار ما وصلت إليه الأحداث في مسلسل بقينا اتنين، اتضح أن بعد الانفصال وانتهاء العلاقة العاطفية، يظل أحد الأطراف عالقًا في ذكرياته القديمة مع شريكه السابق على أمل العودة إليه مرة اخرى، ما يجعله غير قادر على تصديق فكرة أنه من الوارد والطبيعي ارتباطه بشريك أخر، بحسب ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، مشيرة في حديثها لـ الوطن إلى 5 طرق يمكنك باتباعها التخلص من مشاعر الغيرة تجاه شريكك السابق، كالتالي:

وضع حدود صارمة: إذا كنت مقررًا عدم الرجوع لشريكك السابق، فيجب عليك وضع حدود صارمة للتعامل معه، خاصة إذا نشأ عن علاقتكما انجاب الأطفال، إذ يجب أن يكون النقاش مقتصرًا على مستقبل الأطفال وتوفير الرعاية لهم.

فكر في مستقبلك: ينبغي عليك التخلص من مشاعرك تجاه شريكك السابق خاصة إذا كنت لا تنوي الرجوع إليه مرة أخرى، ويحدث ذلك بالتفكير في مستقبلك من خلال تطوير مهاراتك في العمل والتعرف على أصدقاء جدد وممارسة هواياتك والرياضة التي تحبها.

اقطع التواصل مع شريكك السابق