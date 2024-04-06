إنتر ميامي يبحث عن استعادة الثقة في الدوري الأمريكي غدا

يلتقي نادي إنتر ميامي الأمريكي، المحترف في صفوفه النجمان المخضرمان ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نظيره كولورادو رابيدز، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، فجر غد الأحد، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف فجرا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، تعادل إنتر ميامي الأمريكي بدون مشاركة ليونيل ميسي، مع نظيره نيويورك سيتي بهدف لمثله، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا» في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

مشاركة ميسي في تدريبات إنتر ميامي

وأظهرت صورا نشرها نادي إنتر ميامي الأمريكي، مشاركة ليونيل ميسي في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة كولورادو رابيدز، كما أظهرت مشاركة سواريز في تدريبات الفريق.

ويحتل النادي المركز الثالث في الترتيب العام من جدول الدوري الأمريكي برصيد 11 نقطة.

وفجر الخميس الماضي، خسر إنتر ميامي الأمريكي، بدون مشاركة ليونيل ميسي، أمام مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، على ملعب تشيس، في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وفي المقابل، يدخل كولورادو رابيدز، مباراة إنتر ميامي، بمعنويات عالية على إثر تحقيق الانتصار على لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3-2 على ملعب «ديك سبورتينج جودز بارك» في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، ويحتل كولورادو رابيدز، المركز الـ16 بـ8 نقاط