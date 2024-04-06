مسلسل محارب الحلقة 27.. ماذا يفعل حسن الرداد بعد ضياع حق والدته؟

تنازلت إنجي زوجة محمود العزازي عن نصف ثروة زوجها للمحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، مقابل إثبات براءة ابنها من قضية دهس والدة محارب، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 27.

وحاول المحامي أحمد زاهر بكل الطرق إثبات البراءة واستخدم جميع الحيل، حتى حصل على حكم البراءة لموكله في الحلقة الماضية، لنتابع ما سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 27.

مسلسل محارب الحلقة 27

وأصيب محارب «حسن الرداد» بالصدمة بعد حكم البراءة كما انهارت شقيقته منال بسبب شعورهم بضياع حق والدتهم، فهل سيقمون صامتين أم ماذا سيفعلون لإرجاع حق والدتهم، هذا ما نراه في الحلقات المقبلة من مسلسل محارب.

مسلسل محارب يعرض على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 27، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا والأخرى 3:45 عصرًا.

كما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.