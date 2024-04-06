عابد عناني: تدربت على اللهجة الصعيدية كثيرا في مسلسل محارب

تحدث الفنان عابد عناني عن مشاركته في مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، الذي يعرض على شاشة قنوات cbc وكشف عن الصعوبات التي واجهها خلال هذا العمل، معربا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور.

الصعوبات التي واجهها في محارب

تحدث الفنان عابد عناني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير مسلسل محارب، وقال: «اللهجة الصعيدي كانت تحتاج وقت كثير للتدرب عليها، وكانت تحتاج مذاكرة كثيرة، وبرغم من انه متعب إلا أنه كان ممتعًا كثيراً».

وأثناء حديثة تطرق إلى أصعب المشاهد الذي قدمها خلال الأعمال هذا العام وقال: «يعتبر مسلسل محارب من الأعمال التي قدمت بها مشاهد صعبة لآن الأحداث التالية يوجد بها الكثير من الأكشن الذي كان يحتاج وقتاً طويلاً للتنفيذ».

الجمهور يتفاعل مع محارب

وتحدث عن ردود الافعال التي تلقاها على مسلسل محارب قائلا: «مسلسل محارب يعتبر مسلسل شارع، ولاقى رودو أفعال كثيرة جيدة كما تفاعل معه الجمهور».

وتحدث عن العمل في أوقات الصيام وقال «هناك بذل جهد كبير أثناء الصيام، ويكون وقت الراحة أثناء الإفطار أو السحور فقط ثم نستعيد التصوير مرة أخرى، ولكن تجمعنا على الإفطار والسحور كان يهون علينا بعض الشيء ذلك التعب».