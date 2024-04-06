مسلسل محارب الحلقة 26.. نهاية أحمد زاهر تقترب بعد سرقة هواتفه

التقى محارب بأبناء عمه راجح وجمال وصديقه دشاش في الحلقة 26 من مسلسل محارب، وطلب منهم محارب أن يزور قبر شقيقه إبراهيم الذي مات منتحرًا، لكنهم حذّروه من خطورة ذلك، موضحين أنّه قد يُعرضه للموت شنقًا بسبب التهم الموجهة إليه، وطلبوا منه التفكير بمنطقية لإثبات براءته وأخذ حقه.

مسلسل محارب الحلقة 26

وخلال مسلسل محارب الحلقة 26، وقعت جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي)، على اتفاق بينها وبين المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، لتمكينه من نصف ثروة زوجها، مقابل تبرئة نجلها رامي المتهم في قضية دهس والدة محارب.

وتوجه عنتر (حسني شتا)، إلى منزل الساحرة عجيبة، لإتمام زيجته من إنجي، لكنها رفضت طلبه لعدم حصولها على مستحقاتها، وأخبرته أنها عملت لها عملا لإنجي يحرمها من الزواج، وهو ما دفع عنتر للتعدي عليها، وخنقها حتى فارقت الحياة.

براءة رامي العزازي وتوريط المحامي

وتقدمت راندا صديقة رامي (ملك أحمد زاهر)، بنسخة من المستندات الموجودة على هواتف العزازي، وسلمتها لمحامي محارب للانتقام من حسام.

وشهد مسلسل محارب الحلقة 26، محاكمة رامي العزازي لاتهامه بدهس والدة محارب، وترافع المحامي حسام الجيوشي عنه طالبًا له البراءة، وبرئته المحكمة بسبب الدفاع، وعقب انتهاء الجلسة تمكن دشاش وجمال، من تدبير حيلة لسرقة هاتف المحامي حسام الجيوشي.