اتخذت الأحداث في مسلسل محارب، منعطفا جديدا؛ إذ حصل رامي العزازي على البراءة في قضية دهس والدة محارب، بينما يظل محارب هاربا بسبب القضايا الملفقة له ظلما، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 27.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

يعرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 27، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا والأخرى 3:45 عصرًا.

كما يعرض مسلسل محارب على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب حول الشاب محارب «حسن الرداد»، الذي أتى من الصعيد بعد وفاة والده، ليستقر مع أسرته ويعمل بعدة مجالات، للإنفاق على أسرته، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد حادث دهس والدته، وبدلا من يأخذ حق والدته يجري الزج به في قضايا لا نهاية لها، في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي ومحاميه.