ضبط 25 كيلو حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما 25 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه تقريبا.