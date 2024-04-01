مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024 وموعد السحور والإفطار

تشهد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024، اختلافًا طفيفًا لا يتخطى التقديم أو التأخير سوى بنحو دقيقتين، إذ أعلنتها هيئة المساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024، كي يتمكن الجميع من معرفة كل مواعيد الصلاة يوميًا، ومواقيت السحور والإفطار وشروق الشمس، وذلك طوال أيام الصيام.

وتنشر «الوطن» بالتفصيل، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024 ومواقيت السحور والإفطار، فضلًا عن مواعيد الإمساك، وشروق الشمس.

وتشير إمساكية رمضان 2024، إلى أنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين الموافق 22 رمضان 2024، تتضمن حلول موعد أذان الفجر اليوم، والسحور والإمساك وشروق الشمس، وموعد أذان الظهر مبكرًا، بينما يزداد عدد ساعات الصيام، فيما تأتي باقي المواقيت ومواعيد الصلاة للظهر والعصر والمغرب والعشاء في نفس مواقيت الأمس.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم تفصيليًا كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024: يحل الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024: يحل الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024: يحل الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024: يحل الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024: يحل الساعة 7:33 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024: تقام فور الانتهاء من صلاة العشاء مباشرةً.

موعد صلاة التهجد في الفيوم الاثنين 1-4-2024: تبدأ حينما تدق الساعة 12:00 منتصف الليل يوميًا حتى آخر أيام شهر الصيام.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان، وقبل حلول عيد الفطر المبارك بـ 8 أيام فقط، نحو 14:16 ساعة بالضبط بزيادة دقيقة عن الأمس.

ويأتي موعد السحور اليوم في تمام الساعة 1:59 ويستمر حتى موعد الإمساك الساعة 3:59 صباحًا، بينما يحل موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:46 صباحًا.