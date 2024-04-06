ميناء سفاجا يرفع درجة الاستعداد لاستقبال شحنة فحم بترولي أخضر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 8 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 28000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و888 شاحنة، و141 سيارة، وشملت حركة الواردات 19000 طن بضائع، و471 شاحنة، و133 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و417 شاحنة، و8 سيارة.

ضوابط ومعايير استخدام وتداول الفحم البترولي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «IMPERATOR»، وعلى متنها 18 ألف طن فحم بترولي اخضر، قادمة من جورجيا لصالح شركة مصر للألومنيوم لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

استقبال 3 سفن

كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن، وهي بوسيدون إكسبريس، الحرية ودليلة، بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و475 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، وكوين نفرتيتى، واور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1982 راكب بموانيها.