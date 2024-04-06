تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة الـ27 بطولة الفنانة ريهام حجاج، نجاح عصام السقا «طارق» في معرفة أسباب وكواليس اتفاق عمه «رشدي الشامي» مُجددًا، مع «غادة» مديرة المكتب بعدما اتفق معها على قتله ولم تنفذ الخطة، إلا أنه عاود من جديد الاتفاق معها ضد عصام السقا «طارق».

مسلسل صدفة الحلقة الـ27.. عصام السقا يكتشف مؤامرة ضده

وانتهت الحلقة الماضية من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج بأحداث مشوقة للحلقة 27 من العمل، حيث قرر «طارق» فتح حقيبة رانيا الخواجة «غادة» لأخذ بعض الأموال لـ «دليفري» إلا إنه بمحض الصدفة وجد في حقيبتها شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه من عمه «جلال» رشدي الشامي.

وعلى الجانب الآخر، وخلال أحداث الحلقة الماضية من مسلسل صدفة، حدث شجار بين «صاصا» أحمد أبو زيد و«نوجة» رباب ممتاز بسبب إنها لم تشتر له سيارة، أو صالة ألعاب رياضية، وإنه تزوجها من الأساس لهذا الغرض ليقرر الانفصال عنها قبل أن تصدمه بأن الطلاق يعني بإنه مُلزم بدفع مؤخر بقيمة ربع مليون جنيه.