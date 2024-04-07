لتجنب زيادة الوزن في العيد.. نظام غذائي للحفاظ على صحتك

دراسة جديدة أعلن عنها المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول الأغذية التي يفضل تناولها خلال فترة إجازة العيد تجنباً لزيادة الوزن، نتيجة الحصول على كميات كبيرة من الأطعمة خلال الإجازة.

وأعدت الدراسة الدكتورة ضحى عبده محمد، أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بالمركز، حول نصائح للتغذية السليمة والحفاظ على الوزن في عيد الفطر.

نصائح لنظام غذائي بإجازة عيد الفطر المبارك 2024

- استقبال الطعام ابتداء من صباح يوم العيد لتجنب إرباك الجهاز الهضمي.

- تناول وجبة إفطار خفيفة، على سبيل المثال أي نوع من الجبن وخضروات طازجة معً نصف رغيف خبز أسمر.

- يعتبر البسكويت بأنواعه مصاحب لارتفاع السكر والدهون بالدم.

- الإفراط في تناول الحلويات والوجبات الدسمة أيام العيد يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية.ً

- الحرص في يوم العيد على توزيع الوجبات، وأن تكون صغيرة حتى لا نرهق الجهاز الهضمي.

- يجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة لما تحتويه من ألياف غذائية مهمة وكذلك محتواها من الفيتامينات والأملاح المعدنية، ويجب تناول كمية كافية من المياه من 2 إلى 3 لترات خلال اليوم.