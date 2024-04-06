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دراما المتحدة

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في البحرين

كتب:

أحمد دياب
07:12 ص | السبت 06 أبريل 2024
آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في البحرين

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في البحرين

تحدث الشيخ إسماعيل برقو، في فتوى سابقة له عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في البحرين، مؤكدًا أن زكاة الفطر لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا، وأن الحبوب نفسها تختلف، فمنها الطيب والوسط وغير ذلك.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في البحرين

وأوضح «برقو» أن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في البحرين، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

وألمح إلى أن أول وقت لإخراج زكاة الفطر في أصح أقوال العلماء هو ليلة 28 رمضان؛ لأن الشهر يكون 29 و30 يومًا، وكان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

وأشار إلى  أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر 2024 

وفي سياق متصل  أعلنت إدارة الأوقاف السنية عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك؛ في المصليات والجوامع الرسمية التابعه لها؛ وذلك صباح يوم العيد، الأول من شهر شوال 1445هــ، في تمام الساعة 05:38 صباحاً، إحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحددت لجنة المصليات التي شكلها الشيخ الدكتور راشد الهاجري، رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية، جميع المصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى مصليات الجاليات التي أعدتها الأوقاف لصلاة عيد الفطر ببعض المدارس في أنحاء متفرقة من المملكة.

وأعدت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين 19 مصليًا رئيسيًا للعيد وجهزتها بكامل ما تحتاجه من فرش وأجهزة إلكترونية وكهربائية ومياه، وغيرها من المستلزمات، وهيأتها لاستقبال المصلين.

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بقلم أحمد دياب