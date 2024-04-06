شلة أصدقاء خارجين على القانون.. قصة فيلم شقو المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر

ينافس الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح في موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2024 من خلال فيلم يحمل اسم شقو المقرر عرضه يوم الثلاثاء المقبل، وينتمي إلى نوعية الأفلام الأكشن في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

قصة فيلم شقو

تدور أحداث فيلم شقو حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة.

تلعب الفنانة الكبيرة يسرا دورا مختلف عنها تمامًا حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة وتعد المرة الأولى التي تقدمها مثل هذه النوعية من الأدوار، وتقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة في أحد المستشفيات.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية «أمير اللصوص»، وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، يسرا، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وليد فواز، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، من إخراج كريم السبكي، تأليف وسام صبري.