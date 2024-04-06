آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن.. 3 آراء من «الإفتاء»

أكّد الدكتور حسان أبو عرقوب، مدير البحوث والدراسات الإسلامية في دائرة الإفتاء الأردنية، أن زكاة الفطر حكمها وجوب الزكاة على كلّ مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، بدخول أول ليلة العيد.

وتحدث «أبو عرقوب» في مقال له عبر موقع دار الإفتاء الأردنية، عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن، مشيرًا إلى أنه يمكن تقسيم وقت إخراج زكاة الفطر إلى وقت جواز ووجوب وندب وكراهة وحرمة.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن

وعن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن، أوضح أن وقت الجواز لإخراجها يبدأ من أول أيام رمضان، حتى غروب شمس يوم الفطر.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن

وبيّن أنه إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان ودخلت ليلة العيد انتقلنا إلى وقت الوجوب، الذي يستمرّ إلى غروب شمس يوم عيد الفطر مشيرًا إلى أنه يُندب أن تخرج يوم عيد الفطر المبارك في الأردن لا قبله، ويُندب أن يكون ذلك قبل الخروج إلى الصلاة.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن

وحول آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن، قال إنه يُكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم الفطر بلا عذر، حيث ينتهي وقت أدائها بغروب شمس يوم عيد الفطر المبارك.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الأردن ومقدارها

وكانت دار الإفتاء الأردنية، قد أعلنت أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، والصاع يساوي 2.5 كيلو جرام تقريبًا، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده وهو في الأردن القمح، وأن زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج قيمة الـ2.5 كيلو جرام من القمح نقدًا ما يساوي 180 قرشًا.