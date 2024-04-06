تعرف على موعد ومكان عزاء أحمد فتحي سرور

قال الدكتور طارق سرور، نجل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، في تصريح لـ«الوطن» إنه تقرر إقامة عزاء والده مساء غداً الأحد، الموافق 7 أبريل، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

وشيع منذ قليل جثمان الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، على أن يدفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر، خلف هيئة الرقابة الإدارية، والتي تضم شقيقه الذي توفي قبل عام في حادث سير بالتجمع.

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور

وغيب الموت الدكتور أحمد فتحي سرور عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عاماً.