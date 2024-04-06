رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: مصر دعمت قطاع غزة بشكل كبير

أشار عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان - فلسطين، إلى دور الدولة المصرية في دعم قطاع غزة وفلسطين بشتى الوسائل، مؤكدا أن الوقت الراهن في غزة يُحسب بجثث الأطفال والجرعات الدوائية وحتى قطرات الماء.

يونس: ما يحدث في غزة جريمة تاريخية

وأضاف «يونس»، أن ما يجري الآن في غزة يمثل جريمة تاريخية، لا يُمكن إنكارها بالمطلق، بل يجب التصدي لها باعتبارها جريمة إبادة جماعية، وشدد على ضرورة وجود كلمة رئيسية تصف ما يحدث في غزة للمحاسبة والعقاب للمسؤولين عن الدمار والقتل الجماعي للأطفال والنساء والفلسطينيين بشكل عام.

يأتي هذا التصريح في المؤتمر الخاص بالإعلان عن تقرير المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يتعرضون لهجمات مستمرة تستهدف حياتهم ومعيشتهم اليومية.

توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة

وكان فريق محققي البعثة المشتركة انتهى من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وكذلك إقليم القاهرة الكبرى، لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق.