154 صوتا لـ"يونس" و152 لـ"عصام" في اللجنة الفرعية 28 بالحامول

أظهرت نتائج فرز الأصوات باللجنة الفرعية رقم 28، ومقرها مدرسة المنصور الابتدائية في الدائرة الثالثة، ومقرها الحامول، تقدم مرشحا حزب مستقبل وطن يونس عبدالرازق وعصام عبدالغفار، حيث أظهرت النتائج، حصول يونس على 154 صوتا، وعصام على 152 صوتا، بينما حصل المرشح المستقل الصحفي محمد ذكي على 143صوتا، وعزت عبدالرحمن على 49 صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في آخر إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث استقبل 801 لجنة فرعية، الناخبين وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الاخيرة، توافدا من المواطنين للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، خلال الفترة المسائية وذلك تأكيدا على حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق.

كما شهدت اللجان، زحام أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.