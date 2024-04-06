وصول جثمان فتحي سرور إلى مقابر الأسرة في مصر الجديدة

وصل جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة، وكان في استقباله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، وعدد من الأعضاء ورؤساء اللجان وأسرته ومحبيه.

وفاة أحمد فتحي سرور

وكان نجل السياسي أحمد فتحي سرور، أعلن منذ ساعات خبر وفاة والده، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة عملية وسياسية حافلة بدأت من كلية الحقوق كرئيس قسم ثم عميد ثم وزير التربية والتعليم وانتهت برئاسة مجلس الشعب لمدة 21 عاما.

وكان أحمد فتحي سرور عميدا لكلية الحقوق، بدأ سرور مسيرته المهنية بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1953، وعمل كرئيس قسم للقانون الجنائي بكلية الحقوق، وذلك من عام 1978 وحتى 1983، ثم معيدا بالكلية من عام 1983 حتى 1985، شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 حتى 1990.