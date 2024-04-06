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دراما المتحدة

وزير الأوقاف: الثمرة الحقيقية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في حسن فهمه وتدبره

كتب:

عمرو هلال
10:28 ص | السبت 06 أبريل 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الثمرة الحقيقية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدى الالتزام بأخلاقه وتعاليمه.

وأوضح «جمعة»، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن فهم معاني القرآن الكريم جزء لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع المسابقات القرآنية.

وأشار إلى أن التقوى هي غاية الصيام في نفوسنًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، موضحًا أن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتا.

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