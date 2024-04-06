مسلسل جودر الحلقة 27.. هل يصل ياسر جلال لكنز الحكيم شمندر؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر، حيث اجتمع الأخوة الأربعة بقيادة أحمد بدير، في قصر لهم بالمغرب، ليحددوا خطوات مساعدة جودر «ياسر جلال» على فك لغز كنز الحكيم شمندر تعويضًا له عما فقده من أموال، واعتقادا منهم بأنه حامي الكنز من قبيلة الشمعيين، فماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 12؟

وذهب الأخوة في الحلقة السابقة من المسلسل إلى «جودر» في البحيرة وطلبوا منه الواحد تلو الأخر أن يقيدهم ويلقيهم في البحيرة، ثمّ يأخذ الخيل خاصته ويتوجه للشيخ عبد الرحيم في سوق الخيل؛ ليبيعه له بـ100 دينار ذهب، ثمّ يعود لينام على البحيرة حتى اليوم التالي، ليتعجب من ذلك كثيرًا، لنرى ما سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 12.

مسلسل جودر الحلقة 12

الحيرة التي أصابت جودر بسبب طلبات الأخوة، جعلته يتوجه على الفور للشيخ عبدالله الحطاب الذي كان يحميه منذ الصغر؛ لمعرفته بأنه حامي كنز الحكيم الشمندر ومفتاحه، ولكنه لم يخبره بشئ وإنما طلب منه التوجه لبحيرة قارون، لإتمام العهد الذي وعد به الأخوة، ليتعجب «جودر» من معرفته بما دار بينهم.