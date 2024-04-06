أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024.. متى تبدأ الإجازة؟

أعلن مركز الفلكي الدولي، في بيانه الرسمي، أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية التي تتوافق مع إمساكية شهر رمضان في المملكة، والتي تشير إلى أن شهر رمضان للعام 1445 هـ - 2024 ميلادي سيأتي كاملا وسيكون 30 يومًا.

أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024 يوم الأربعاء، 10 أبريل 2024، وسيستمر حتى يوم الجمعة، 12 أبريل من الشهر ذاته. كما سيتم إجراء تحري هلال شهر شوال في المملكة يوم الاثنين المقبل، والذي يتزامن مع اليوم الـ29 من شهر رمضان.

وسيتم الإعلان رسميًا عن أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024، من هيئة كبار العلماء والمحكمة العليا، بناءً على ثبوت رؤية هلال شهر شوال أو عدمها، وسيعكس وقت تحري الهلال مدى تطابقه مع الحسابات الفلكية.

ورغم عدم تأكيد رؤية الهلال رسميًا، فإن وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت بشكل عاجل موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي لعام 2024، ووفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، ستبدأ الإجازة من نهاية دوام يوم الاثنين، 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 أبريل 2024، وستستمر لمدة أربعة أيام.

أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024

وخلال أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024، تقام صلاة العيد في الرياض عند الساعة 5:36 صباحًا، وسيكون وقت الإقامة بعد شروق الشمس بربع ساعة وفقًا لتقويم أم القرى لجميع المناطق، وفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية السعودية.