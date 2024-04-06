مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024

يتحرى المسلمون في نهاية رمضان، مواعيد الصلوات الخمس، حتى يؤدونها على وقتها، لذا تقدم جريدة «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد صلاة الفجر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024.

وبشكل يومي تنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية،

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت 6-4-2024

تختلف مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في المدينة المنورة كالتالي:

أذان الفجر 4:49 صباحًا.

الشروق 6:8 صباحًا.

الظهر 12:24 مساء

العصر 3:52 مساءً.

المغرب 6:40 مساءً.

العشاء 8:40 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 6-4-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في المملكة العربية السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالتالي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في السعودية بالمدينة المنورة في تمام الساعة 4:46 صباحا، بينما في مكة المكرمة يكون الساعة 4:43 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024

يرفع أذان الظهر في المدينة بتمام الساعة 12:24 مساء، فيما يؤذن لصلاة الظهر بمكة المكرمة الساعة 12:23 مساء.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024

في حين يكون موعد أذان العصر بالمدينة، في تمام الساعة 3:52 مساء، وموعد أذان العصر في مكة المكرمة الساعة 3:48 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 6-4-2024

يرفع أذان المغرب في المدينة، ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:40 مساء، بينما في مدينة مكة يرفع الساعة 6:38 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أن عدد ساعات الصيام سيكون نحو 13 ساعة و18 دقيقة.