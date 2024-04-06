مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024
كتب:
إسراء طارق أبو سعدة
12:01 ص | السبت 06 أبريل 2024
مواقيت الصلاة
يتحرى المسلمون في نهاية رمضان، مواعيد الصلوات الخمس، حتى يؤدونها على وقتها، لذا تقدم جريدة «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد صلاة الفجر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024.
وبشكل يومي تنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية،
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت 6-4-2024
تختلف مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في المدينة المنورة كالتالي:
أذان الفجر 4:49 صباحًا.
الشروق 6:8 صباحًا.
الظهر 12:24 مساء
العصر 3:52 مساءً.
المغرب 6:40 مساءً.
العشاء 8:40 مساءً.
موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 6-4-2024
ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في المملكة العربية السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالتالي:
يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في السعودية بالمدينة المنورة في تمام الساعة 4:46 صباحا، بينما في مكة المكرمة يكون الساعة 4:43 صباحا.
موعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024
يرفع أذان الظهر في المدينة بتمام الساعة 12:24 مساء، فيما يؤذن لصلاة الظهر بمكة المكرمة الساعة 12:23 مساء.
موعد أذان العصر في السعودية اليوم السبت 6-4-2024
في حين يكون موعد أذان العصر بالمدينة، في تمام الساعة 3:52 مساء، وموعد أذان العصر في مكة المكرمة الساعة 3:48 مساء.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 6-4-2024
يرفع أذان المغرب في المدينة، ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:40 مساء، بينما في مدينة مكة يرفع الساعة 6:38 مساء.
عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم
وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أن عدد ساعات الصيام سيكون نحو 13 ساعة و18 دقيقة.