أول أيام عيد الفطر في الإمارات 2024.. الإجازة تبدأ من 8 إبريل

يترقب سكان الإمارات العربية المتحدة أول أيام عيد الفطر في الإمارات 2024، ليبدأوا الاحتفال بالوقفة بعد استطلاع هلال شهر شوال في ليلة 29 رمضان لعام 1445 هجرية، ويتم الاحتفال بذلك بإجازة العيد.

أول أيام عيد الفطر في الإمارات 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر في الإمارات يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، يتضمن التقويم الرسمي للعطلات في الدولة عطلة عيد الفطر التي تبدأ من يوم 29 رمضان وتستمر حتى يوم 3 شوال، وفقًا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم الإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الفطر في الإمارات 2024، عند ثبوت رؤية هلال شهر شوال بواسطة الحسابات الفلكية.

أول أيام عيد الفطر في الإمارات 2024

ووفقًا للحسابات والتقويمات الفلكية في دولة الإمارات، وتأكيدًا لما ورد في أجندة العطلات الرسمية التي اعتمدها مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر في الإمارات ستبدأ يوم الاثنين الموافق 29 رمضان «8 إبريل» وتستمر حتى يوم الأحد 3 شوال.

ويجب الإشارة إلى أن إجازة عيد الفطر في جميع الدول العربية والإسلامية تمتد عادة لمدة لا تقل عن 3 أيام كعطلة رسمية عن العمل، وتستطيع أن تصل إلى 6 أيام في بعض الدول الأخرى.

وأعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن مقدار زكاة الفطر لعام 2024 في الإمارات، والتي تبلغ «2.5» كيلوجرام من الأرز لكل شخص، كما حدد المجلس مقادير قيمة الكفارات ووجبة إفطار الصائم.

مظاهرا الاحتفال بعيد الفطر في الإمارات 2024

وتتميز احتفالات عيد الفطر السعيد في الإمارات بأجواء مفرحة ومبهجة، حيث يتم تزيين العديد من المناطق والمدن بأضواء وديكورات العيد. كما يتم تشغيل الأغاني الاحتفالية عبر مكبرات الصوت لنشر الفرح والبهجة في البيئة المحيطة.

ومن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الإمارات، تقديم «فوالة العيد» وزيارات العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى تقديم الهدايا والعيديات والاستعدادات الخاصة بالعيد.