كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024 في اليوم الـ26 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5 أبريل

وتوضح السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024، المختلفة في التوقيت بين الإمارات المختلفة في الدولة.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الجمعة 5-4-2024

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:41 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:53 صباحًا، والشروق 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 8:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5 أبريل بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:38 مساءً، وموعد صلاة الفجر سيكون عند 4:48 صباحًا، والشروق 6:06 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:36 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:46 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الجمعة 5-4-2024

أما موعد الإفطار اليوم في الإمارات الجمعة 5-4-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:35 صباحًا، والشروق 6:05 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.