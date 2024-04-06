آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات.. يختلف عن مظم الدول الإسلامية

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات، بعدما أوشك شهر رمضان على الانتهاء، وأقترب موعد عيد الفطر المبارك.

ولذلك يحرص الكثيرون على معرفة آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات، والذي نستعرضه كما يلي:

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات

وبحسب فتوى منشورة على موقع مجلس الإمارات الشرعي، فأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك استنادُا على الأدلة الشرعية، وقدر المجلس قيمة زكاة الفطر باثني كيلو ونصف 2.5 من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا من الأرز أو نقدًا وكشف المجلس عن القيمة النقدية لزكاة الفطر، وهي خمسةٌ وعشرون 25 درهمًا عن الشخص الواحد.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات

وكشف المجلس آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات، مشيرًا إلى أن الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد.

وجاءت هذه الفتوى على عكس المتعارف عليه في العديد من الدول الإسلامية، التي تحدد آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر قبل صعود الإمام لإلقاء خطبة صلاة العيد.

وأشار المجلس إلى أنه يصحُّ تقديم زكاة الفطر للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفًا من تكدسها لدى الجمعيات الخيرية، في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات

وأكد مجلس الإفتاء الشرعي، أن إخراج الزكاة بعد ذلك الوقت، يٌعد قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية، عن وقت الأداء إلا لضرورة.

وشدد المجلس الشرعي للإفتاء في الإمارات على أن جميع القيم المذكورة لزكاة الفطر في الإمارات، مقدرة بحسب ما عليه أسعار غالب قوت الناس في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذه القيم قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من تقلّب أسعار السوق.