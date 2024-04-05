نقدم لكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024، حسبما أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، حيث يحتفل المسلمون في الإمارات العربية المتحدة باليوم الـ 26 من أيام شهر رمضان لعام 1445هـ، الذي يوافق 5 أبريل لعام 2024، ويحرص المسلمون في الإمارات على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024 ومواعيد الإفطار من أجل تنظيم أوقاتهم ومواعيد الإفطار والسحور وأداء الصلوات.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

أوقات الصلاة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الفجر الذي سيكون الساعة 04:52 وتشرق الشمس الساعة 06:07، ويؤذن للظهر الساعة 12:27 ويؤذن للعصر الساعة 03:54 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:43 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:58 مساء، ويليه صلاة التراويح.

ومواقيت الصلاة في إمارة دبي يؤذن للفجر الساعة 04:48 وتشرق الشمس الساعة 06:03 ويؤذن للظهر الساعة 12:24 ويؤذن للعصر الساعة 03:51 وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:40 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:55 مساء، ويليه صلاة التراويح والتهجد.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 5-4-2024

ومواعيد الصلاة في إمارة الشارقة يؤذن للفجر الساعة 04:47 وتشرق الشمس الساعة 06:02، ويؤذن للظهر الساعة 12:23 ويؤذن للعصر الساعة 03:50 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:39 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 7:55 مساء ويليه صلاة التراويح والتهجد.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات 4-4-2024

ومواقيت الصلاة في إمارة عجمان يؤذن للفجر الساعة 04:47، وتشرق الشمس الساعة 06:02 ويؤذن للظهر الساعة 12:23 ويؤذن للعصر الساعة 03:50، وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:39 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:55 مساء ويليه صلاة التراويح والتهجد.

وفي إمارة أم القيوين تكون مواقيت الصلاة كالتالي حيث يؤذن للفجر الساعة 04:46 وتشرق الشمس الساعة 06:01 ويؤذن للظهر الساعة 12:22 ويؤذن للعصر الساعة 03:50 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:39 مساء، بينما يؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:54 مساء ويليه صلاة التراويح والتهجد.

ومواقيت الصلاة في إمارة رأس الخيمة يؤذن للفجر الساعة 04:44 وتشرق الشمس الساعة 06:00 ويؤذن للظهر الساعة 12:21 ويؤذن للعصر الساعة 03:49 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:38 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:53 مساء ويليه صلاة التراويح والقيام.

ومواقيت الصلاة في إمارة الفجيرة يؤذن للفجر الساعة 04:44 وتشرق الشمس الساعة 05:59 ويؤذن للظهر الساعة 12:20 ويؤذن للعصر الساعة 03:47 وموعد أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 06:36 مساء، ويؤذن للعشاء في تمام الساعة 07:51 مساء ويليه صلاة التراويح والقيام.