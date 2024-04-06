جامعة أسيوط تحتفل بختام فعاليات الأنشطة الطلابية في المدن الجامعية

نظمت إدارة رعاية شباب المدن الجامعية بجامعة أسيوط، حفل ختام الأنشطة الطلابية للترم الثاني، ونهائي دوري الوحدات السكنية للمدن الجامعية، والذي أقيم بين طلاب الوحدة السكنية «أ» والوحدة السكنية «س»، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف مديري عام المدن الجامعية.

الاهتمام بالطلاب والمغتربين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية وثقافية ورياضية لهم، مشيرًا إلى أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تفتح المسارات الإبداعية أمامهم، وتتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن سعادته للمشاركة في ختام فعاليات الأنشطة الطلابية للترم الثاني لطلاب المدن الجامعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة إمكانياتها لدعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم في ثقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم في خدمة المجتمع.

تكريم الطلاب الفائزين

وفي ختام الحفل كرم الدكتور أحمد عبد المولى الطلاب الفائزين، حيث حصلت الوحدة السكنية «س» على البطولة، وذلك بحضور محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية وعماد محمد سيد مدير المدن الجامعية طلاب، وعدد من رؤساء الوحدات والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية.