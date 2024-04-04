رئيس جامعة أسيوط يجدد تعيين 3 من وكلاء كلية الزراعة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات، المتضمنة؛ تجديد تعيين ثلاثة من الوكلاء بكلية الزراعة، إلى جانب تعيين 3 من رؤساء الأقسام بكليتيّ الطب البيطري، والآداب.

وتضمنت القرارات في كلية الزراعة، تجديد تعيين الدكتور عادل علي تمام أيوب الأستاذ بقسم الألبان؛ وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة 3 سنوات، وتجديد تعيين الدكتور محمد الصغير محمد حسن الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن؛ وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة 3 سنوات، إلى جانب تجديد تعيين الدكتور جلال عبد الفتاح الصغير الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي؛ وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك حتى بلوغ السن القانونية للمعاش.

وفي كلية الطب البيطري؛ تضمنت القرارات، تعيين الدكتور محمود مصطفى محمود الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور عمر أحمد كامل أمين الأستاذ بقسم طب الطيور والأرانب؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تعيين الدكتور أحمد زايد عبد الله زايد الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة 3 سنوات.

وهنأ رئيس الجامعة، القيادات الجديدة؛ موجهاً بضرورة مواكبة التطور في التخصصات العلمية المختلفة؛ تحقيقاً للتكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية، والارتقاء بتصنيف الجامعة، وجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

مناقشة خدمات وادي العلوم والتكنولوجيا

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن اجتماع وادي العلوم والتكنولوجيا؛ لمناقشة إجراءات إنشائه، وتأسيسه، والخدمات التي يقدمها.

وأوضح الدكتور المنشاوي، بأن وادي العلوم والتكنولوجيا؛ يستهدف المساهمة في تحويل النشاط العلمي لجامعة أسيوط؛ إلى قيمة اقتصادية تسهم في رفع مستوى الاقتصاد القومي المصري، وتحقيق الاستدامة، وذلك وفقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة النابعة من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ إن الاجتماع ناقش الخدمات التي يقدمها وادي العلوم والتكنولوجيا، وتشمل «الخدمات البحثية، والابتكارية، وخدمات نقل التكنولوجيا، والتدريب، والخدمات المالية والإدارية للشركات الناشئة، وخدمات إنشاء واحتضان الشركات الناشئة»، إلى جانب اقتراح تصميم شعار يتناسب مع ما يقدمه الوادي، فضلاً عن المطبوعات، والزيارات الميدانية، مضيفاً أن الاجتماع تضمن تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة الوادي، وتحديد الفئات المستهدفة من خدمات وادي العلوم والتكنولوجيا، مثل أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات، والطلاب، والخريجين.