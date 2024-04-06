«الزراعة»: تدشين حملة لتبديل الحيوانات والطيور بين حدائق الحيوان في المحافظات

دشنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية أكبر حملة عرض ومبادلة «تدوير» للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، وقال الدكتور محمد جلال، مدير عام حديقة الحيوان بوزارة الزراعة إن الهدف من الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات، مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها

وأضاف محمد جلال أن نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحمايتهم من أشعة الشمس، لافتا إلى أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.