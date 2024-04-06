رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الزراعة»: تدشين حملة لتبديل الحيوانات والطيور بين حدائق الحيوان في المحافظات

كتب:

محمد أبو عمرة
03:20 م | السبت 06 أبريل 2024
حدائق الحيوان

حدائق الحيوان

دشنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية أكبر حملة عرض ومبادلة «تدوير» للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، وقال الدكتور محمد جلال، مدير عام حديقة الحيوان بوزارة الزراعة إن الهدف من الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات، مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها 

وأضاف محمد جلال أن نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحمايتهم من أشعة الشمس، لافتا إلى أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.

اقرأ المزيد:

فتح حدائق الحيوان خلال إجازة عيد الفطر المبارك

خدمة «5 نجوم» في حدائق الحيوان.. شاي باللبن وأيس كريم

«الزراعة»: دراسات تطوير حدائق الحيوان بدأت قبل عامين (فيديو)

حدائق الحيوان والأورمان والأسماك تستقبل 103 آلاف زائر بأول وثاني أيام العيد
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.