خدمة «5 نجوم» في حدائق الحيوان.. شاي باللبن وأيس كريم

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تطبق عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة حتى لا تؤثر على الحيوانات، وتقدم المشروبات الباردة والمثلجة لعدد منها خاصة التي لا تتحمل درجات الحرارة الشديدة، مع تقليل الأغذية عالية البروتينات، فضلا عن تغيير نظام الوجبات وتقديم المشروبات والعصائر المثلجة والفواكه المرطبة.

حزمة من الإجراءات لتفادي أي أضرار صحية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «Ten» الفضائية، أنّ الإدارة اتخذت حزمة من الإجراءات لتفادي أي أضرار صحية على الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا تقديم المثلجات للترطيب على الحيوانات، وتقديم الفاكهة الباردة، مع تشكيل لجان بيطرية للمرور وفحص الحيوانات بشكل دوري، لعدم تعرضها إلى مخاطر صحية.

الشامبنزي وإنسان الغاب يفضلان شرب الشاي واللبن

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنّ الشامبنزي وإنسان الغاب، يفضلان شرب الشاي واللبن في الصباح للتدفئة ورفع الطاقة، كما يتم تقديم الأيس كريم والفاكهة والأرز باللبن والتمور للشمبانزي، وكذالك الدببة التي تفضل تناول الفواكة الطازجة والأرز باللبن، كما يفضل الزراف أكل العسل الأسود مع العلف لزيادة المناعة ولتحسين الصحة، مؤكدا أن الحيوانات في الحديقة تحظى بكل سبل الرعاية حتى خلال فترة التطوير الحالية.