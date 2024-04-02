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دراما المتحدة

فتح حدائق الحيوان خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب:

محمد أبو عمرة
02:25 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
حديقة الحيوان

حديقة الحيوان

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ حديقة الأسماك بالجبلاية -الزمالك- مفتوحة أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك وطول العام.

جميع حدائق الحيوان مفتوحة أمام الجمهور

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له اليوم، أنَّ جميع حدائق الحيوان في المحافظات مثل الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية مفتوحة أمام الجمهور.

حديقة الحيوان بالجيزة والأورمان

وأوضح أنه فيما يتعلق بحديقة الحيوان والأورمان بالجيزة فمازالا تحت التطوير من خلال التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، وتحت إشراف الاتحادين الدولي والأفريقي لحدائق الحيواني وبالتعاون مع أكبر مكاتب الاستشارية الهندسية العالمية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.