أعلنت إدارة حديقة حيوان الإسكندرية مواعيد عملها خلال أيام العيد 2024 بالإضافة إلى أسعار التذاكر، تسهيل اعلى المواطنين، حيث يأتي لها الزوار من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، كونها الفسحة الأرخص والأفضل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد عمل حديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام العيد 2024 وأسعار التذاكر بحسب الإعلان الرسمي من الحديقة.

مواعيد عمل حديقة حيوان الإسكندرية

تشهد مواعيد عمل حديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام العيد 2024 العمل لمدة 10 ساعات يوميا، إذ تكون من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، حيث تبرز بأنها أبرز خروجات العيد في فترة الصباح.

أسعار تذاكر حديقة حيوان الإسكندرية

واستمرت أسعار تذاكر حديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام العيد 2024 بذات الأسعار الماضية وهي كالتالي:

- قيمة التذكرة الواحدة للمصريين 5 جنيهات.

- قيمة التذكرة الواحدة للأجانب 20 جنيها.

مميزات حديقة الحيوان بالإسكندرية

وتعد زيارة حديقة الحيوان بالإسكندرية الأبرز خلال عيد الفطر 2024 نظرا لما تتمتع به الحديقة من عدد كبير من الحيوانات أهمها الأسود والقرود والنسناس ومجموعة من الطيور المختلفة، إلى جانب متحف العلوم الطبيعية وبيت الأسود وبيت الزواحف وجبلاية القرود ومجموعة كبيرة من الحيوانات الأليفة والمفترسة.

تعليمات حديقة الحيوان بالإسكندرية

وأصدرت حديقة الحيوان بالإسكندرية عدد من التعليمات للزائرين خلال أيام العيد، وجاءت على النحو التالي:

- عدم الاعتداء على الحيوانات.

- اطعام الحيوانات من خلال الحارس الخاص بكل حيوان، حتى لا يتم إعطاء الحيوان أطعمة غير مناسبة له.

- عدم تخطي الأسوار والحواجز حرصا على سلامتهم وسلامة أطفالهم، وخاصة في بيت السباع وأقفاص الأسود.