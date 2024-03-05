حديقة الحيوان تُشارك في معرض برلين الدولي للسياحة

شارك التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان في معرض برلين السياحي الدولي، الذي انطلق اليوم في العاصمة الألمانية بمشاركة 5500 عارضٍ من كل دول العالم.

الترويج لحديقة الحيوان

وقال محمد كامل رئيس شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية التي تقود التحالف أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تدشين (Giza Zoo) كواجهة سياحية والترويج لحديقة الحيوان من خلال هذا المعرض الدولي الهام حتى تكون على خريطة السياحة العالمية وذلك بالتوزاي مع أعمال تطويرها تمهيدا لافتتاحها في 2025.

وأضاف كامل أنّ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، زار جناح حديقة الحيوان بمعرض برلين السياحي، كما حظي الجناح بزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، وكذلك هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وعدد كبير من زائري المعرض في يومه الأول، وشرح أعضاء التحالف تاريخ حديقة الحيوان المصرية للزائرين الأجانب وطابعها الأثري والتراثي باعتبارها أقدم حديقة حيوان في المنطقة.

أعمال التطوير بالحديقة

وأشار إلى أنّ أعمال التطوير بالحديقة بدأت بالفعل وذلك عقب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار، لافتا إلى أنّه يتم التوثيق لحظةً بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء، مؤكدًا أنّ المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.