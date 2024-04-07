قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، أعلن موعد أذان المغرب لليوم الثامن و العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، الموافق الأحد 7 أبريل 2024 لمحافظة المنيا، إذ يتطلع الأهالي في محافظة المنيا نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 7 أبريل 2024، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:18 مساءً، وفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا، وهي كالتالي:

الفجر: 4:13 صباحًا.

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:18 مساءً.

العشاء: 7:36 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الأحد 7 أبريل 14 ساعة و25 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.