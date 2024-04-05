ضبط 4 أشخاص بتهمة تزوير المستندات الرسمية في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، اتجار عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، والترويج للعملات الأجنبية المقلدة، وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية، متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم «أكثر من 35 ألف دولار أمريكي مقلدة - 143,500 جنيه مقلدة - الأدوات المستخدمة في التزوير- عددا من المستندات المعدة للتزوير- كمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية - رخصة قيادة مزورة - أكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.