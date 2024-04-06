أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم السبت 6-4-2024.. بكام الكيلو؟

شهدت أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم السبت 6-5-2024 في الأسواق والمحلات التجارية استقرارا ملحوظا، إذ بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد نحو 280 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم السودانية نحو 310 جنيهات، حيث تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لتوفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين في المنافذ بأسعار مخفضة تتماشى مع الظروف المعيشية للمواطنين.

ونرصد خلال السطور التالية أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم في الأسواق، وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في عدد من المنافذ والمحال التجارية:

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم

بلغت أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم نحو 280 جنيها للمستهلك في الأسواق اليوم، بينما سجل سعر كيلو اللحوم السودانية المستوردة نحو 310 جنيهات.

أسعار الكبدة المجمدة

وعن أسعار الكبدة، فبلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة في الأسواق اليوم نحو 160 جنيها، بينما وصل سعر كيلو لحم البتلو المستورد نحو 280 جنيها.