أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 50%

كشف الحاج محمد زينهم، مسؤول اللحوم في وزارة الزراعة، أسعار اللحوم بالمنافذ، موضحًا أنّ الوزارة لديها 280 منفذًا على مستوى الجمهورية، و32 منفذًا متحركًا، فضلاً عن 74 منفذًا بمحافظتي القاهرة والجيزة، لتقديم مختلف السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وؤ، وهي كالآتي:

- سعر كيلو اللحوم: 280 جنيهًا

- سعر كيلو اللحوم المفرومة: 250 جنيهًا

- سعر كيلو الكبدة: 260 جنيهًا

تخفيضات على أسعار اللحوم

وقال مسوول اللحوم في وزارة الزراعة، إن منفذ «خير بلدنا لأهالينا» في الجيزة التابع لوزارة الزراعة، هو أكبر معرض على مستوى الجمهورية بداية من محافظة الإسكندرية حتى أسوان، مؤكدًا وجود تخفيضات على أسعار اللحوم نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف تصل إلى 50%.

وأشار إلى وجود إشراف طبي كامل على اللحوم من قبل المتخصصين، مؤكداً أنها كلها بلدية وليست مستوردة: «مش بنبيع سوداني ولا مجمدات ولا برازيلي».