قصواء الخلالي عبر «مملكة الدرويش»: الرضا باب الله الأعظم

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك الكثير من الحكاية الشعبية التي تُحكى عن التصوف وأهله، وهناك الكثير من القواعد والأصول التي تؤسس لعلم التصوف، منوهة بأن هناك حديث بشأن زيارة الأضرحة والقبور والكثير من الأمور.

أبواب تؤسس لروح وعلم التصوف

وأشارت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة الحياة، إلى أن الإمام أبو القاسم تحدث في أبواب أنها توصف بأنها تؤسس لروح وعلم التصوف ولحقيقة الصوفية، موضحة أن الإمام ذكر في مرجعه الكبير عن التصوّف «الرسالة القشيرية»، أن من يرضى بالله سبحانه وتعالى ولا يفترض على تقديره وأن الرضا باب الله الأعظم.

ونوهت بأنه يقول أن بداية الرضا من المقامات وهي مكتسبة للعبد، ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة، مشددة على أن الراضي بالله هو الذي لا يعترض على تقديره والرضا باب الله الأعظم.