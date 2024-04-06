«GPS بين الشرائح».. خدعة من محل أسترالي لتجنب سرقة اللحوم باهظة الثمن

من أجل تقليل الخسائر الناتجة عن السرقة من المتاجر، أعلنت سلسلة محلات أسترالية شهيرة، وضع أجهزة تحديد المواقع العالمي «GPS» على اللحوم باهظة الثمن، وذلك بسبب انتشار سرقة اللحوم بشكل كبير، بحسب موقع «Oddity Central».

وتعمل المحلات الأسترالية حاليًا على تجربة نظام أمني يتضمن وضع قطع اللحوم باهظة الثمن في صناديق شفافة مزودة بأجهزة تحديد المواقع GPS التي تسمح بتتبع المنتج، كما أعلن أيضًا وضعها داخل حافظات البولي كربونات، وهي صناديق متينة يصعب فتحها بسهولة.

اللحوم باهظة الثمن مستهدفة من المجرمين

وعلى الرغم من أن أزمة تكلفة المعيشة الحالية التي تجتاح العالم ساهمت في زيادة حوادث السرقة من المتاجر، إلا أن المتجر يعتقد أن اللحوم باهظة الثمن التي يبيعها غالبًا ما تكون مستهدفة من قبل المجرمين الذين يبيعونها بعد ذلك مقابل المخدرات والسلع الأخرى التي يحتاجونها.

لا تبدو الصناديق أو الحافظات البولي كربونات متينة بشكل خاص، ولكنها تتطلب قوة كبيرة للكسر أو الفتح، ويشتري صاحب السوبر ماركت الصناديق مقابل 35 دولارًا، وأشار صاحب السوبر ماركت إلى أن الأمر يشبه وجود الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على اللحوم.