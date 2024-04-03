التحالف الوطني يوزع 25 طن لحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بسوهاج

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة سوهاج عن توزيع 25 طنا من اللحوم و8 آلاف كرتونة مواد غذائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جمعية «الأورمان» عضو التحالف، وضمن مبادرة «أبواب الخير» للتحالف، حيث استهدفت 22 ألفا و500 أسرة بالمحافظة.

وقال مدير جمعية الأورمان بسوهاج محمد سعد راضي - في تصريح، اليوم، إن المبادرات الاجتماعية التي ينفذها التحالف الوطني تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، منوهًا بأنه تم الوصول إلى أبعد نقاط داخل الكفور والنجوع والقرى الصحراوية والبعيدة للوصول بالمساعدات التي يقدمها التحالف إلى مستحقيها.

استهداف 500 أسرة بتوزيع طن من اللحوم

وأوضح أن مبادرة توزيع اللحوم استهدفت توزيع 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع 2 طن لحوم على 1000 أسرة أولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى «بني هلال، وفزارة، والبارود، وبناويط، ونجع عوض» بمركز المراغة، وقري «أم دومة، والسكساكة، والجباب، والرياينة، والحسنة، ونزلة عبد الله» بمركز طما، كما تم استهداف 500 أسرة بتوزيع طن من اللحوم عليهم بناحية نجع العرب التابع لقرية إدفا بمركز ومدينة سوهاج.

وأضاف أنه تم توزيع باقى كميات اللحوم بقرى «روافع العيساوية، والحريزات الشرقية، والحريزات الغربية» بمركز المنشاة، وقرى «العيساوية، وجزيرة محروس، وحى الكوثر» بمركز أخميم، لافتا إلى أنه تم التوزيع في باقى مراكز المحافظة من خلال الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على 6 آلاف أسرة

وأشار إلى أن «الأورمان» قامت قبل ذلك بتوزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على 6 آلاف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن قوافل مبادرة «أبواب الخير»، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، مبينا أن الجمعية سوف تستكمل جهودها بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية أخرى قبل نهاية الشهر الكريم.

وأكد أن تحديد الحالات المستفيدة يتم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مشيدا بجهود التحالف الوطني بسوهاج لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري، كما نوه بأن تعاون «الأورمان» مع «تحيا مصر» بدأ قبل سنوات من الآن، وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الجمعية، واستفاد منها عدد كبير من الأسر.

أوضح أن «الأورمان» بسوهاج، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب توزيع اللحوم، تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.