انطلاق قافلة طبية مجانية في قرية القادسية بكفر الشيخ.. تستمر يومين

شهدت قرية القادسية التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية مجانية على مدار اليوم وغدا الأحد؛ لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية القادسية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية القادسية التابعة لمركز الرياض، على مدار يومي السبت والأحد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «شقوير»، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين، وتقدم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية؛ منها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

تقديم خدمات التقارير الطبية

وأوضح أنّه سيتم تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعيا أهالي قرية القادسية التابعة لمركز الرياض للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.