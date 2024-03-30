انطلاق قافلة طبية مجانية لمدة يومين في قرية بطيطة بكفر الشيخ

شهدت قرية بطيطة التابعة لمركز كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية مجانية على مدار اليوم السبت وغدا الأحد 30 و31 مارس، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بطيطة

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بطيطة التابعة لمركز كفر الشيخ، على مدار يومي السبت والأحد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين وستقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

تقديم خدمات التقارير الطبية

وأوضح «شقوير» أنّه سيتم تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية بطيطة التابعة لمركز كفر الشيخ للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.