بعد نجاح مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يكشف عن مفاجأة جديدة للجمهور

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن تحضيره لمفاجأة جديدة للجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل حق عرب وينافس به فى الموسم الرمضاني الحالي 2024، ويقدم من خلاله شخصية البطل الشعبي، عرب السويركي داخل منطقة الدرب الأحمر، بعدما تصدر مؤشر محركات البحث في مصر والوطن العربي.

مسابقة جديدة من أحمد العوضي لجمهوره

وأوضح الفنان أحمد العوضي من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: «جماعة الخير اللي المسابقة مجنناهم ومضايقاهم.. أنا عامل مسابقة لإخواتي في شهر رمضان؟؟.. متضايق ؟؟.. طب خد دي.. ومسابقة كمان بعد العيد بأسبوع لكل إخواتي بـ15 فايز».

تصاعد أحداث مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 عودة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي لقوته وصحته مرة أخري وبدأ فى التخطيط للانتقام ممن قاموا بأذيته من بينهم المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي ويدخل معه في صراعات، خاصة وأنه جمعه علاقة حب مع ابنته أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي.