أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء أحداث مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به فى الموسم الرمضاني الحالي 2024، بتيمة البطل الشعبي، من خلال شخصية عرب السويركي، وبحبكة درامية مشوقة مليئة بالمفاجأت اللامتناهية دون ملل، ما جعل المسلسل يتصدر مؤشر محرك البحث «جوجل» طوال حلقات عرضه، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي بالدول العربية، وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Darma في رمضان 2024 الحلقة 27، على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Darma فى رمضان 2024 الحلقة 27

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Darma فى رمضان 2024 الحلقة 27، في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والأخرى في تمام الساعة الـ3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 27

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 27 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والأخرى في تمام الساعة 5:15 صباحا، بالإضافة لعرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.