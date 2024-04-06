أسهل طريقة لعمل الغريبة بالزبيب في العيد بأقل تكلفة

الغريبة من أشهر الوصفات التي يمكن تحضيرها في العيد، والتي لا تتطلب سوى بعض المكونات البسيطة، لتحضير وصفة الغريبة بالزبيب على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي ويمكن تناولها في التقرير التالي..

أسهل طريقة لعمل الغريبة بالزبيب

لا يتطلب تحضير الغريبة بالزبيب سوى بعض المكونات البسيطة، لتحضيرها في المنزل، ويمكن تناول المقادير فيما يلي:

2 بيضة.

كأس زيت.

كأس سكر.

200 جرام مكسرات مجروشة.

3 ملاعق كبيرة زبيب مقطع.

4 ملاعق كبيرة سمسم محمص.

كيس خميرة الحلويات (بكنج باودر).

فانيليا.

دقيق حسب الخليط.

طريقة تحضير الغريبة بالزبيب

يخلط البيض مع السكر والفانيليا والزيت والمكسرات والزبيب وحبات السمسم

تمزج جميع المكونات معًا جيدًا، ومن ثم تضاف خميرة الحلويات إلى الخليط

يضاف الطحين بالتدريج مع الخليط إلى إن تمتزج جميع المكونات معًا.

نحصل في النهاية على عجينة رطبة يسهل تشكيلها.

تقطع العجينة كورات صغيرة وترص في صينية الفرن على ورق الخبز.

ترش الصينية بالطحين.

يضغط على كرات العجين بأحد أشكال التقطيع أو الطوابع لتشكيلها.

تطهى في فرن مسخن من قبل متوسط الحرارة.

يتم تشغيل النار من الناحيتين حتى تكتسب لونا ذهبيا.

تترك حتى تبرد ثم ترش بالسكر بودرة بواسطة مصفاة وتقدم.

وصفة أخرى لعمل الغريبة

4 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

مكسرات للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

يتم خفق السمن جيدا حتى يتغير لونها إلى الأبيض.

يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.

نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.