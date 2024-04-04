حلويات عيد الفطر.. أسهل طريقة لعمل الغريبة في المنزل

الغريبة من ألذ وأشهر الحلويات التي يُقبل كثيرون على تناولها في المناسبات السعيدة، لا سيما عيد الفطر؛ ولأن البعض لا يميل إلى شراء مثل هذه الحلويات من المحلات؛ ضمانًا لجودتها وتلبية لجميع الأذواق وتوفيرًا للمال، نستعرض أسهل طريقة لعمل الغريبة في المنزل.

أسهل طريقة لعمل الغريبة في المنزل

يمكن عمل الغريبة في المنزل، من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عمل الغريبة

2 كوب من السمن.

1 كوب من السكر.

3 أكواب من الدقيق.

1 بياض بيضة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل الغريبة بالخطوات

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن عمل الغريبة في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسخين السمن في قدر على نار متوسطة حتى يصبح سائلًا. خفق السكر مع السمن السائل في وعاء كبير، حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا. إضافة بياض البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطهم جيدًا. إضافة الدقيق والملح تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية. تغطية العجينة بورق النايلون وتركها ترتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. تسخين الفرن على 180 درجة مئوية. تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ووضعها على صينية مغطاة بورق الزبدة. الضغط على كل كرة قليلاً باستخدام شوكة. خبز الغريبة في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. ترك الغريبة تبرد على الصينية قبل نقلها إلى طبق التقديم.

نصائح للحصول على غريبة بجودة عالية

وهناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها في أثناء عمل الغريبة في المنزل للحصول على الغريبة بجودة عالية وتلبي جميع الأذواق، منها:

التأكد من أن السمن المستخدم دافئًا وليس ساخنًا جدًا، حتى لا يؤثر على قوام العجينة.

إمكانية إضافة بعض المكسرات أو الفواكه المجففة إلى العجينة حسب الرغبة.

إمكانية تزيين الغريبة بالسكر الناعم أو القرفة بعد خبزها.