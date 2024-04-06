لمدة يومين.. أمطار رعدية تضرب المحافظات هل تستمر لعيد الفطر؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشهد المحافظات سقوط أمطار رعدية يوم الاثنين 8 أبريل، والثلاثاء 9 أبريل، إذ تتعرض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متفاوتة على مدار اليوم وذلك يوم الإثنين.

أمطار رعدية تضرب المحافظات

وتستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية يوم الثلاثاء في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، على أن تكون خفيفة في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة يوم الاثنين 8 أبريل جاءت كالآتي:-

- القاهرة والوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة

-السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 14 درجة

-جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

-شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 9 أبريل

-القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

-السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 14 درجة

-جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

-شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

وفيما يتعلق بحالة الطقس أول أيام عيد الفطر تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض المحافظات.