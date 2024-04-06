«مياه القاهرة» تحتفل بيوم اليتيم

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة تحت رعاية المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر الشريف ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وتبنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، مبادرة للمشاركة المجتمعية، إذ استضافت الاحتفالية عددا من أطفال دور الرعاية للأيتام.

زيارة ميدانية إلى محطة مياه الروضة

وانطلقت الفعاليات بزيارة ميدانية إلى محطة مياه الروضة حيث تم عرض مراحل تنقية المياه وأهميتها للأطفال، إلى جانب توزيع الألعاب والمواد التوعوية التي تشجع على الحفاظ على نظافة واستدامة مياه الشرب.

وفي جولة للأطفال بمنطقة الألعاب بنادي شركة مياه الشرب بالعباسية، برفقة مجموعة من وعاظ الأزهر الشريف، شارك الأطفال في مسابقات وألعاب متنوعة تهدف إلى تثقيفهم حول أهمية المحافظة على المياه واستخدامها الصحيح.

واختتم اليوم بمسابقة دينية حول أهمية الحفاظ على المياه، بإشراف مدير عام منطقة وعظ الأزهر، وتوزيع هدايا على الأطفال المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم لما شهدوه خلال الفعاليات، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز التواصل.